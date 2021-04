Messer im Umschlag: Erneut Drohbrief an Regierungsmitglied

MADRID: In Spanien haben Unbekannte erneut einem Mitglied der linken Regierung einen Drohbrief geschickt. Das Büro von Industrie-, Handels- und Tourismusministerin Reyes Maroto bekam am Montag einen Umschlag mit einem scheinbar blutverschmierten Messer. Entsprechende Medienberichte wurde vom Innenministerium in Madrid bestätigt. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet, hieß es.

«Drohungen und Gewalt werden die Stimme der Demokratie niemals zum Schweigen bringen. Die Freiheit wird sich durchsetzen», schrieb die Ministerin in einer ersten Reaktion auf Twitter.

Erst vor wenigen Tagen hatten Innenminister Fernando Grande-Marlaska, der Chef des Koalitions-Juniorpartners Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, sowie auch die Direktorin der Polizeieinheit Guardia Civil, María Gámez, Drohbriefe mit Gewehrkugeln erhalten.

Das politische Klima in Spanien wird vor dem Hintergrund der für den 4. Mai angesetzten Wahl in der Region Madrid immer rauer. Am Freitag war eine Live-Debatte der Kandidaten im Radiosender Cadena Ser nach einem heftigen Wortgefecht abgebrochen worden. Iglesias, der seinen Posten als Vizeregierungschef von Ministerpräsident Pedro Sánchez jüngst zur Verfügung gestellt hatte, um in Madrid als Spitzenkandidat von UP anzutreten, verließ die Runde erbost, weil die Kandidatin der rechtspopulistischen Partei Vox, Rocío Monasterio, den an ihn gesandten Drohbrief nicht verurteilen wollte und sogar gesagt hatte: «Dieser Regierung glaube ich nichts.»

Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso geht mit dem Slogan «Freiheit oder Kommunismus» als haushohe Favoritin ins Wahlrennen. Umfragen zufolge wird ihre konservative Volkspartei (PP) die angestrebte absolute Mehrheit aber nicht erreichen. Die Frage, ob sie eine Koalition mit Vox eingehen wolle, ließ sie bisher unbeantwortet.