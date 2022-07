Foto: The Nation

BANGKOK: Nachdem Thailand das „Test and Go“-Programm und den „Thailand Pass“ abgeschafft hat, sind in der ersten Hälfte dieses Jahres 2,21 Millionen ausländische Touristen nach Thailand gekommen.

Unter Berufung auf die Daten des Ministeriums für Tourismus und Sport für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 6. Juli 2022 sagte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Sonntag, dass die meisten Besucher aus Indien (249.466), Malaysia (277.146), Singapur (137.739), dem Vereinigten Königreich (128.369) und den USA (112.791) kamen.

„Die Zahl der Ankünfte stieg stark von 542.410 im Mai auf 709.967 im Juni, nachdem das ‚Test & Go‘-Programm am 1. Mai 2022 abgeschafft wurde“, sagte er.

In den ersten sechs Tagen dieses Monats wurden 191.712 Besucher gezählt, nachdem der „Thailand Pass“ am 1. Juli 2022 abgeschafft worden war.

Khun Thanakorn fügte hinzu, dass zwischen dem 1. Januar und dem 6. Juli dieses Jahres 67,8 Millionen Menschen eine Inlandsreise unternommen hätten, wobei die fünf wichtigsten Reiseziele Bangkok, Chonburi, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan und Phetchaburi waren.

Er fügte hinzu, dass die inländischen Touristen in diesem Zeitraum 305 Milliarden Baht und die ausländischen Touristen 125 Milliarden Baht in das Land brachten.

„Thailand hat in der ersten Jahreshälfte fast 430 Milliarden Baht an Tourismuseinnahmen erzielt, was ein gutes Zeichen für die Wirtschaft und die Tourismusbranche ist“, informierte er.

Er sagte, dass der Tourismussektor während der Hochsaison zwischen Oktober und Dezember, wenn jeden Monat mindestens 1 Million Touristen im Land erwartet werden, mehr Einnahmen generieren sollte.

Er fügte hinzu, dass der Premierminister zwar mit den Anzeichen der Erholung zufrieden sei, „aber er hat die Menschen aufgefordert, die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen strikt zu befolgen, um sich vor Covid-19 zu schützen“.