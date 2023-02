Von: Björn Jahner | 18.02.23

Valentinstag an einer thailändischen Schule. Am „Tag der Liebenden“ wurde das brisante Thema „Teenager-Schwangerschaften“ wieder aktuell. Foto: epa/Barbara Walton

BANGKOK: Schulen und Hochschuleinrichtungen können nicht mehr auf eine Gesetzeslücke zurückgreifen, die sie bisher genutzt haben, um schwangere Schülerinnen und Studentinnen gegen ihren Willen zu versetzen.

Dies geht aus einer neuen ministeriellen Verordnung hervor, die gemeinsam vom Bildungsministerium und dem Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation erlassen wurde. Die Richtlinie wurde am Freitag in der im Gesetzesanzeiger der Königlich Thailändischen Regierung – „Royal Gazette“ – veröffentlicht.

Beide Minister machten von ihrer Befugnis im Rahmen des Gesetzes von 2016 zur Verhinderung und Lösung von Jugendschwangerschaften Gebrauch.

Die neue Richtlinie ist eine Überarbeitung der Richtlinie aus dem Jahr 2018, die den Bildungseinrichtungen den Ausschluss von schwangeren Schülerinnen und Studentinnen untersagte. Die vorherige Richtlinie erlaubte es jedoch, schwangere Schülerinnen an andere Schulen oder Hochschulen zu versetzen, was später als Gesetzeslücke genutzt wurde.

Nach der überarbeiteten Richtlinie dürfen Bildungseinrichtungen eine schwangere Schülerin nur dann versetzen, wenn die werdende Mutter dies wünscht.

In der Fußnote der neuen Verordnung heißt es, dass die Überarbeitung notwendig gewesen sei, weil es viele Fälle gegeben habe, in denen schwangere Frauen gegen ihren Willen von ihren Schulen oder Hochschulen versetzt worden seien.

„Die jüngste Änderung ist notwendig, um das Recht schwangerer Schülerinnen auf eine Ausbildung in einer Einrichtung, in einer Form und in einem Zeitraum zu schützen, die ihren Wünschen entsprechen“, heißt es in dem Vermerk.

Die ministerielle Richtlinie gilt für Grundschulen, Gymnasien, Berufsschulen und Hochschulen.

Sie verbietet nicht nur die Entlassung schwangerer Studentinnen, sondern verpflichtet die Bildungseinrichtungen auch, ein System zur Betreuung der jungen Mütter zu entwickeln, damit sie ihre Ausbildung fortsetzen können. Schulen und Hochschulen sind außerdem verpflichtet, jungen Müttern Mutterschaftsurlaub zu gewähren und ihren Stundenplan entsprechend anzupassen.

Um sicherzustellen, dass schwangere Schülerinnen und Studentinnen eine angemessene medizinische Versorgung erhalten, müssen die Schulen und Hochschulen ein System entwickeln und sie zu den entsprechenden Orten begleiten, indem sie sich entweder an die zuständigen Regierungsstellen oder an Dienstleistungseinrichtungen wenden.

Aufzeichnungen des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zeigen, dass die Zahl der Teenagerschwangerschaften in Thailand zwischen 2002 und 2014 stetig gestiegen ist. Im Jahr 2002 waren 32 von 1.000 Mädchen unter 19 Jahren mindestens einmal schwanger gewesen. Diese Zahl stieg auf 53 im Jahr 2014. Nach Angaben des Bureau of Reproductive Health ist die Zahl der Kinder, die von Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren geboren werden, von 31 im Jahr 2019 auf 28 pro 1.000 Personen im Jahr 2020 gesunken. Die Zahl der schwangeren Teenager stieg jedoch im Jahr 2021 auf 47 pro 1.000 Mädchen.