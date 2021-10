KHON KAEN: Die Polizei setzt ihre landesweiten Razzien gegen Gastronomiebetriebe fort, die gegen die beschränkten Öffnungszeiten, gegen die Ausgangssperre oder gegen das Ausschanksverbot alkoholischer Getränke verstoßen.

Am Mittwoch kontrollierten Beamte in den frühen Morgenstunden ein Restaurant in Mueang Khon Kaen (Khon-Kaen-Stadt) und nahmen bei dem Einsatz mehr als 200 Gäste und das Management des Gastronomiebetriebes fest. An dem Zugriff beteiligt waren Beamte der Drogenbekämpfungs-, Seuchenschutz- und Verwaltungsbehörden der Isaan-Provinz.

Der Polizeichef der Provinz, Polizeigeneral Noppakao Somnas, informierte die Presse, dass die Razzia im Lanmai Restaurant an der Maliwan Road im Tambon Ban Pet um 1 Uhr morgens durchgeführt wurde. Vorausgegangen seien nach Aussage von Polizeigeneral Noppakao Beschwerden von Anwohnern über die Nichteinhaltung der Sperrstundenanordnung um 22 Uhr.

Er führte fort, dass in der kontrollierten Lokalität 235 Männer und Frauen – neun von ihnen unter 18 Jahren – beim Essen und Trinken alkoholischer Getränke aufgegriffen wurden.

Alle Festgenommenen wurden auf die Polizeistation Ban Pet gebracht und wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot gemäß der Notverordnung und gegen das Seuchenschutzgesetz angeklagt. Sie mussten darüber hinaus einen Antigen-Schnelltest auf Covid-19 durchführen lassen.

Polizeigeneral Noppakao fügte hinzu, dass der Besitzer des Restaurants wegen derselben Vergehen angeklagt worden sei.