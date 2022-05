Von: Björn Jahner | 13.05.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Auf drei Autobahnen werden am Freitag die Mautgebühren erlassen. Mit der Maßnahme soll der Staubildung an den Mautstellen während des langen Feiertagwochenendes entgegengewirkt und der Verkehrsfluss beschleunigt werden.

Von Freitag, 13. Mai 2022 – von 00.01 Uhr bis Mitternacht – können die Verkehrsteilnehmer alle Mautstellen der Expressways Chalerm Maha Nakhon, Sirat und Udon Ratthaya kostenlos passieren, teilte die Expressway Authority of Thailand (Exat) der Presse mit.

Die Behörde rechnet damit, dass am Freitag mehr Menschen reisen werden, da ein viertägiges langes Wochenende beginnt, das mit der Königlichen Pflugzeremonie am Freitag (13. Mai 2022) beginnt und sich bis zum Ersatzfeiertag für den buddhistischen Feiertag Visakha Bucha am Montag (16. Mai 2022) erstreckt.