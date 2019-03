Von: Björn Jahner | 17.03.19

PRANBURI: Als eines der spannendsten Investitionsprojekte in der Küstenprovinz Prachuap Khiri Khan bewerten Architekten, Baufirmen, Immobilienexperten und Lifestyleberater derzeit Grand Marina Club & Residences im Bezirk Pranburi. In attraktiver Nachbarschaft von Hua Hin und dem malerischen Nationalpark Sam Roi Yod, entsteht in reizvoller Meereslage ein in dieser Form einzigartiges Lifestyle-Resort, das mit einem erstklassigen Yachthafen und vielfältigen Freizeitaktivitäten, von Gastronomie bis Wassersport, alle Erfolgszutaten für eine renditesichere Kapitalanlage bietet.

Alle Apartments sind modern eingerichtet und nach europäischen Standards konzipiert.

Wer sich für eine Anlageimmobilie im Grand Marina Club & Residences entscheidet, investiert in einen Standort mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten. Er liegt mitten im Herzen der Thailand Riviera, ein wegweisendes Infrastrukturprojekt der Regierung, in dessen Fokus die Aufwertung und Erreichbarkeit der bisher noch als Geheimtipp geltenden Region steht, um sie auf die touristische Landkarte zu katapultieren.

Maritimer Luxus als Lifestyle

Rund um den Globus erobern innovative Lifestyle-Konzepte die Ferienhotellerie. Ein Trend, den auch Grand Marina Club & Residences bedient. Das Vier-Sterne-Projekt ist eine für die Region nie dagewesene Kombination aus einer luxuriösen Urlaubsanlage und erstklassigen Marina, die durch einen natürlichen Kanal direkt mit dem Meer verbunden ist. Mit großartigen Aussichten auf den Golf von Thailand und die vorgelagerte „Monkey Island“, besticht sie mit maritimem Charme, umgeben von einer umwerfenen Bergkulisse. Das Projekt umfasst insgesamt zehn Gebäude mit jeweils vier Stockwerken, unterteilt in die Bereiche Family Zone und Marina Zone, einen Beach Club und den Yachthafen. Zur Auswahl stehen sowohl Studios (26 qm) als auch Zwei-Zimmer-Apartments und Wohnungen mit drei Schlafzimmern und Badezimmern (114 qm). Alle Apartments (Startpreis 3,9 Mio. Baht mit Meerblick) entsprechen europäischen Standards und verfügen über eine hochwertige Ausstattung, ein modernes Design sowie großzügige Balkone.

Herzstück der Anlage ist neben dem Yachthafen eine einladende Pool-Landschaft.

Für den Immobilienerwerb werden bei Grand Marina Club & Residences zwei Optionen angeboten: Kauf und Pacht. Beim Kauf („Foreign Freehold“) wird die Immobilie offiziell und ohne Einschränkungen auf den Namen des ausländischen Eigentümers registriert, jedoch im Vergleich zur Pacht zu einem höheren Kaufpreis. Eine inte­ressante und kostengünstigere Alternative für Ausländer ist die Option, eine Wohnung auf den eigenen Namen zu pachten („Lease Hold“). Zu einem günstigeren Preis profitieren sie vom gleichen Besitzrecht wie Käufer aber zeitlich befris­tet: zunächst auf 30 Jahre, jedoch mit der Option, das Besitzrecht nach seinem Ablauf zweimal um weitere 30 Jahre zu verlängern, somit auf insgesamt 90 Jahre.

Sechs Prozent Rendite garantiert

Weitläufige Promenaden führen zum Yachthafen, der für mittelgroße Segel- und Motorboote ausgelegt ist.

Grand Marine Club & Resi­dences garantiert seinen Inves­toren im Rahmen seines Immobilien-Vermietungs-Programms eine sechsprozentige Netto-Rendite bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit monatlicher Auszahlung (6% x Kaufpreis / 12 Monate). Egal, ob die Wohnung vermietet wurde oder nicht! Perfekt für Käufer und Pächter, die zwar eine eigene Ferienimmobilie haben möchten, sich aber um nichts kümmern wollen: Drei Wochen pro Jahr kann der Eigentümer sein Apartment selbst nutzen, in der restlichen Zeit kümmert sich Grand Marina Club & Residences um die Vermietung. Während man also auf seinen nächsten Urlaub wartet, schafft seine Immobilie eine solide Einnahme und gewinnt an Wert.

307 Moo 2

Samroiyod Soi 13

T. Sam Roi Yod

A. Prachuab Khiri Khan

081-142.6908

www.grandmarinapranburi.com



