Mann stirbt in der Schweiz bei Löschversuch im Hobbyraum

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.19

WOLHUSEN (dpa) - Ein 45 Jahre alter Mann ist in der Schweiz bei einem Brand in einem Hobbyraum gestorben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er ersten Erkenntnissen zufolge noch versucht, das Feuer zu löschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Saunaofen den Brand ausgelöst hat. Der 45-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Montagabend laut Polizei mutmaßlich eine Rauchvergiftung. Er konnte von der Feuerwehr nur noch tot aus dem Hobbyraum in einem Mehrfamilienhaus im Kanton Luzern geborgen werden.