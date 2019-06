Von: Redaktion DER FARANG | 11.06.19

SATTAHIP: Ein Mann aus Udon Thani hat am Sonntag gegen 16 Uhr an einem Strand in Sattahip zwei Teenager vor dem Ertrinken bewahrt, ertrank aber kurz darauf in der aufgewühlten See.

Der Mann hatte seine Frau und sein Kind zum Strand begleitet. Als er Hilferufe hörte und sah, dass zwei Jugendliche im Meer zu ertrinken drohten, stürzte er in die See und schwamm zu den beiden 15 Jahre alten Teenagern. Er zog sie an den Strand, wurde dann aber von einer hohen Welle erfasst und unter Wasser gezogen. Offenbar war er zu erschöpft, um an Land zu schwimmen. Taucher der Stiftung Sawang Rojanatham Sathan fanden die Leiche auf dem Meeresboden, etwa 200 Meter vom Strand entfernt.