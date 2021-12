Männer-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen Vierte

Roman Rees aus Deutschland am Schießstand während des 12,5-km-Verfolgungsrennens der Herren beim IBU Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Foto: epa/Christian Bruna

HOCHFILZEN: Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer wartet weiter auf den ersten Podestplatz im Olympia-Winter. Erik Lesser, Philipp Horn, Roman Rees und Philipp Nawrath kamen am Sonntag beim Weltcup in Hochfilzen wie schon vor einer Woche in Östersund auf Platz vier hinter Weltmeister Norwegen, Frankreich und Russland.

Das deutsche Quartett benötigte insgesamt zehn Nachlader und lag über die 4x7,5 Kilometer eine Minute hinter dem Sieger. 12,7 Sekunden fehlten auf Platz drei. Letztmals gewannen die Biathlon-Männer am 5. März 2021 in Nove Mesto ein Staffelrennen. Bundestrainer Mark Kirchner hat für Olympia im Februar Staffel-Gold als Ziel ausgegeben. «Ich stehe nach wie vor dazu. Warum soll ich was revidieren, was ich einmal gesagt habe», sagte Kirchner in der ARD.