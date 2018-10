BERLIN/BERN (dpa) - Schauspielerin Liselotte Pulver («Das Wirtshaus im Spessart») vermisst ihre Familie. «Ich lebe ja allein und sehe oft niemanden, da kommt auch kein Besuch», sagte die 89-Jährige der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Nicht, dass ich unter dieser Situation leide, aber ich könnte mir vorstellen, dass es unterhaltsamer wäre, wenn ich in einer Familie leben würde.»

Sie habe keine richtige Familie mehr, sagte Pulver in dem Interview: «Mein Mann ist gestorben, meine Tochter ist gestorben. Ich habe nur noch meinen Sohn Tell, der in meinem alten Haus am Genfer See wohnt. Es wäre undenkbar, dass ich in diesem Haus mitwohnen könnte, dafür ist es zu klein.» Pulver lebt in einer Schweizer Seniorenresidenz.