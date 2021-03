TRAT: Teile der Leiche eines Mannes, die letzte Woche unter einem Fahrzeug an einer PTT-Tankstelle in Khao Saming gefunden wurden, sind vermutlich die menschlichen Überreste eines ehemaligen Soldaten.

Der 54-jährige Mann soll in den Morgenstunden in der benachbarten Provinz Chanthaburi in einen Unfall verwickelt worden sein. Die Leichenteile wurden unter einem Fahrzeug nach Trat transportiert. Die 61-jährige Schwester des Verstorbenen sagte gegenüber TV-Channel 3, ihr Bruder habe unter posttraumatischem Stress gelitten. Wann immer er Schüsse hörte, bekam er einen paranoiden Anfall. Einmal sprang er aus einem Bus, als er Schüsse im Fernseher des Busses hörte. Am Abend vor dem Unfall ging er um 21 Uhr ins Bett. Die Behörden wurden um 4.10 Uhr morgens über einen Unfall in Klung informiert, aber bei der Suche in der Dunkelheit wurde keine Leiche gefunden. Ein DNA-Test soll jetzt bestätigen, dass der ehemalige Soldat als Leiche nach einem Unfall von einem anderen Fahrzeug über die Provinzgrenzen getragen wurde.