Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.19

BANGKOK: Das Berufungsgericht hat eine lebenslange Freiheitsstrafe für den laotischen Drogenkönig Xaysana Keopimpha bestätigt, weil er im Jahr 2016 1,2 Millionen Speed-Pillen nach Thailand schmuggeln ließ.

Das Gericht wies die Berufung des 44-Jährigen zurück, die thailändischen Behörden hätten ihn missverstanden, möglicherweise aufgrund einer falschen Übersetzung aus der laotischen Sprache. Im März letzten Jahres verurteilte das Strafgericht Xaysana wegen Schmuggels von 1,2 Millionen Methamphetaminpillen durch Nong Khai an der Grenze zu Laos zum Tode. Die Strafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Die Drogen wurden im September 2016 beschlagnahmt und mehrere Schmuggler des Netzwerks im folgenden Monat festgenommen. Die Methpillen waren für Malaysia bestimmt. Xaysana wurde am 19. Januar 2017 auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgenommen, er kam aus Phuket. Seitdem ist er in der zentralen Justizvollzugsanstalt für Drogenabhängige inhaftiert.