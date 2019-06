Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

BANGKOK: Vor den Immigration-Schaltern auf dem Flughafen Suvarnabhumi bildeten sich am Donnerstag lange Schlangen wartender Passagiere.

Der Twitter-Nutzer „Oo Spin9" berichtete, das neue biometrische Scannen der Fingerabdrücke sei für die Verzögerungen verantwortlich. Ein Tourist sagte „Thaivisa“: „Willkommen in Thailand - und willkommen in den Warteschlangen bei der Einreise. Die Passagiere mussten alle zehn Finger scannen lassen". Ein Urlauber aus Schottland ergänzte: „Es hat ewig gedauert, bis die Einreise abgeschlossen war. Es gab eine riesige Warteschlange. Ich hatte dieses Scannen von Fingerabdrücken noch nie in Thailand gesehen.“ Aufgrund der Sprachbarrieren dauerte das Scannen der Fluggäste sehr lange. „Thaivisa“ merkt an, dass der offizielle Starttermin für das neue biometrische System - für mehr als zwei Milliarden Baht landesweit installiert - der 1. Juli sei. Das System ist auf dem neuesten Stand der Technik und soll zur Sicherheit in Thailand beitragen.