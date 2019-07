Lachgas-Razzia in der Khao San Road

Lachgas ist eine beliebte Partydroge, jedoch in Thailand illegal. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Ein Lachen war den neun Thailändern am späten Donnerstagabend nicht zu entnehmen, die auf der weltbekannten Backpacker- und Partymeile Khao San Road festgenommen wurden, weil sie Lachgasballons an ausländische Touristen verkauft hatten.

Polizisten und Beamte der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde waren an dem nächtlichen Einsatz beteiligt. Bereits kurz nach Mitternacht berief die Polizei zu einer Pressekonferenz am Freitagmorgen ein und informierte die Medienvertreter, über die Einzelheiten des Einsatzes. Pol. Maj. Gen. Sukhon Prommayon von der Metropolpolizei Bangkok folgend werden die Männer wegen des Verkaufs illegaler Substanzen an Touristen bestraft werden. Über das zu erwartende Strafmaß wurde keine Aussage gemacht

Lachgas (Di-Stickstoff-Oxidist) ein Narkosemittel, das in geringen Dosen schmerzstillend wirkt und in hohen Dosen betäubend. Man unterscheidet zwischen medizinischem und technischem Lachgas. Ersteres darf nur an einen bestimmten Personenkreis abgegeben werden (Ärzte, Krankenhäuser) und wird hauptsächlich für die Narkose eingesetzt. Der Vertreiber (Abfüller) medizinischer Gase darf in Thailand nur an diesen Personenkreis das Lachgas abgeben. Ansonsten verstößt er gegen das Arzneimittelgesetz.