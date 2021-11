Von: Björn Jahner | 23.11.21

BANGKOK: Verkehrsminister: Hua Lamphong „wird schließen müssen“ – Hua Lamphong wird definitiv geschlossen, weil das Land, auf dem sich der alte Hauptbahnhof befindet, möglicherweise geräumt werden muss, um Platz für kommerzielle Bebauung zu schaffen, bestätigte Thailands Verkehrsminister am Montag.

♦♦♦



BANGKOK: DTAC und True fusionieren – Die beiden großen Telekommunikationsbetreiber Total Access Communication Plc (DTAC) und True Corporation Plc stehen kurz vor der Fusion und wollen – bemessen an der Gesamtzahl der Abonnenten – Thailands größter Mobilfunkanbieter werden.



♦♦♦



BANGKOK: Prayut appelliert an Aufrechterhaltung regionaler Stabilität – Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha und andere führende Politiker der ASEAN-Staaten nahmen am Montag an einem virtuellen Sondergipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teil. In seiner Rede wies General Prayut erneut auf die Bedeutung der Aufrechterhaltung der regionalen Stabilität hin.



♦♦♦



PEKING: Xi: „China ist kein Tyrann“ – Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte am Montag auf einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN), dass Peking seine kleineren Nachbarn in der Region angesichts der zunehmenden Spannungen im Südchinesischen Meer nicht „tyrannisieren“ werde.