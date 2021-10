Kurz und bündig

Von: Björn Jahner | 25.10.21

BANGKOK: Moderna kommt – Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ sollen am Montag (25. Oktober) die ersten 560.000 Covid-19-Impfstoffchargen von Moderna in Thailand eintreffen. Sie sollen an die Krankenhäuser verteilt werden, sobald das Zulassungsverfahren für das Vakzin abgeschlossen wurde. Die Moderna-Impfstoffe werden allen Personen verabreicht, die den Impfstoff bis zum 8. November 2021 vorbestellt haben.



BANGKOK: Kulturminister trifft Hollywood-Star – Thailands Kulturminister Itthipol Khunpluem, Pattayas ehemaliger Bürgermeister und Bruder von Pattayas amtierenden Bürgermeister Sonthaya Khunpluem, traf sich am Sonntag mit Russell Crowe im Mandarin Oriental Hotel in Bangkok, um sich bei dem Hollywood-Schauspieler im Namen der thailändischen Regierung für seine Thailand-Postings in sozialen Netzwerken zu bedanken, die geplanten Öffnung Thailands für den 1. November 2021 und dem „Sandbox“-Einreisemodell einen Boom beschert haben sollen. Russel Crow reiste für einen Filmdreh nach Thailand, absolvierte das „Phuket Sandbox“-Modell und teilte seine positiven Erfahrungen und Erlebnisse in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter.



BANGKOK: Chula-Alumnis reagieren empört auf Abschaffung der „Phra-Kieo“-Parade – Die Entscheidung der Studentenorganisation (SGCU) der Chulalongkorn-Universität (CU) über die Abschaffung der traditionellen „Phra Kieo“-Parade, die Teil des jährlichen Fußballturniers zwischen der Chulalongkorn-Universität und der Thammasat-Universität ist, hat den Zorn vieler CU-Alumni auf sich gezogen. Die SGCU gab am Samstag – am Chulalongkorn-Gedenktag – bekannt, dass ihr Exekutivausschuss beschlossen hätte, die traditionelle Parade abzuschaffen. Die Studentensprecher begründeten die Entscheidung damit, dass die traditionelle Parade Autoritarismus fördere und den Glauben stärke, dass nicht alle Menschen gleich seien.