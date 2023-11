Foto: The Nation

BANGKOK: Im Norden Thailands herrschte am Montag (20. November 2023) Morgennebel vor, während ein leichter Temperaturanstieg verzeichnet wurde, da sich das Hochdruckgebiet über dem Norden langsam abschwächt. Das kühlere Wetter in den nordöstlichen und zentralen Regionen des Landes, einschließlich dem Großraum Bangkok, wird jedoch voraussichtlich anhalten.

Den Menschen wird geraten, aufgrund des kalten Wetters auf ihre Gesundheit zu achten und sich vor möglichen Gefahren durch trockene Luft und eingeschränkte Sicht in nebeligen Gebieten in Acht zu nehmen.

Der Nordostmonsun ist relativ stark und deckt den Golf von Thailand und die südliche Region ab, was in einigen Gebieten starke bis sehr starke Regenfälle mit sich bringt. Im Golf von Thailand muss mit bis zu 3 Meter hohem Seegang gerechnet werden, bei Gewittern durchaus höher, während der Seegang in der Andamanensee etwa 1 Meter beträgt.

Den Bewohnern der unteren südlichen Region wird geraten, sich vor den Gefahren durch starke Regenfälle und aufgestautes Wasser in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen könnten, insbesondere in Gebieten in der Nähe von Flüssen und niedrig gelegenen Gebieten.

Einwohner in den Küstengebieten im unteren Süden und im Osten sollten sich vor hohen Wellen in Acht nehmen, die auf die Küste treffen. Boote, insbesondere kleine Boote, sollten vorsichtig navigieren und Unwetter meiden.