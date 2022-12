Von: Redaktion (dpa) | 08.12.22

BRÜSSEL: Der Weg für den Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen ist frei.

Darauf verständigten sich die zuständigen Minister der 26 Schengen-Staaten am Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel. Die Kontrollen an den Landgrenzen des beliebten Urlaubslands sollen bereits Anfang des kommenden Jahres wegfallen.