Von: Björn Jahner | 20.08.22

PATTAYA: Wer lange Jahre gearbeitet hat, freut sich auf den verdienten Ruhestand. Ganzjährig angenehme Temperaturen, günstige Lebenshaltungskosten und erstklassige medizinische Versorgung werden von vielen deutschsprachigen Rentnern als Gründe genannt, warum sie ihren Lebensabend unter der Sonne Thailands verbringen möchten.

Mit einer guten Infrastruktur hat sich besonders Pattaya an der Ostküste des Königreichs zu einer Hochburg westlicher Ruheständler entwickelt, auf deren Wünsche und Bedürfnisse sich Wohnanlagen jeder Preisklasse eingestellt haben. Zum Beispiel das Sukjai Village der Udomsuk and Home Co. Ltd. Mit altersgerechtem Wohnen hatte der Bauträger eine Lücke im Immobilienmarkt entdeckt und gefüllt, weshalb er den Ruf als erfahrener Partner genießt.

Leben im grünen, ruhigen Umfeld

Das Sukjai Village wurde im Jahr 2013 eröffnet und befindet sich direkt gegenüber vom Udomsuk Village, das neben dem Rattana Village und dem neuen Grey Panther Village ebenfalls von der Udomsuk Home Co. Ltd. entwickelt wurde. Wie auch die anderen drei Wohnprojekte des Bauträgers befindet sich das Sukjai Village im Osten des Stadtgebietes von Patttaya. So gestaltet sich der Alltag in der „Dark Side“, wie das Gebiet von ausländischen Auswanderern umgangssprachlich genannt wird, deutlich ruhiger als in den hektischen Touristengebieten in Strandnähe, weshalb es sich zu einem bevorzugten Wohnquartier ausländischer Ruheständler entwickelt hat.

Die deutschsprachige Anlage befindet sich in einem ruhigen Umfeld im Grünen und umfasst 12 Häuser.

Die idyllische Siedlung im Grünen besteht aus nur 12 Häusern – „klein, aber fein“ – und konzentriert sich auf deutschsprachige Mieter, die nicht so viel Geld ausgeben wollen oder über ein begrenztes Budget verfügen. Alle Häuser haben eine Wohnfläche von etwa 70 qm und verfügen über eine überdachte Terrasse, die an heißen Tagen genügend Schatten spendet.

Funktionierende Nachbarschaft

Der Mietpreis beträgt 5.800 Baht (mit Klimaanlage) und 6.500 Baht (mit Klimaanlage und europäischer Küche). Als Maintenance wird ein Betrag von 300 Baht per Monat von allen Mietern erhoben. Die Mindestmietdauer beträgt ein Jahr. Das hat den Vorteil, dass unnötige Unruhe durch ständig ein- und ausziehende Mieter im Village verhindert wird und unter den Mietern ein nachbarschaftliches Verhältnis entsteht.

Auch wenn Senioren ab 50 Jahren die Zielgruppe des Sukjai Village sowie auch der anderen drei Siedlungen der Udomsuk and Home Co. Ltd. sind, handelt es sich bei der Anlage weder um ein Betreutes-Wohnen-Projekt noch um ein Pflegeheim mit medizinischer Versorgung. Denn die Wohnsiedlung richtet sich an Pensionisten, die mobil sind und alle im Alltag anfallenden Dinge selbst erledigen können, erläutert der Bauträger das Konzept.

Dieses erhältliche Haus ist unmöbliert, verfügt jedoch über eine Klimaanlage und eine europäische Küche.

Mobile Senioren als Zielgruppe

Die geringe Anzahl der Häuser ermöglicht einen persönlichen Kontakt zwischen den Mietern und fördert die Nachbarschaftshilfe. Kurz: Eine ganz normale soziale Situation, in der man sich gegenseitig hilft. Zur Stärkung der Gemeinschaft werden die Häuser nur an deutsch- und englischsprachige Menschen im Seniorenalter vermietet. Auch Hundehaltung ist in allen Wohnprojekten verboten. Dadurch werden Ärgernisse von vornherein verhindert.

Wesentlich für die Mieter ist darüber hinaus die Erreichbarkeit des Bangkok Pattaya Hospital (20 Min.), das eine medizinische Versorgung nach westlichem Standard bietet.

Weitere Informationen über das Sukjai Village sowie den anderen drei Wohnsiedlungen für Senioren finden Sie unter www.homes-for-seniors.com.