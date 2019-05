Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.19

Eine Aufnahme vom Großen Palast in Bangkok, der für die Krönung Seiner Majestät komplett abgesperrt wurde. Foto: epa/efe/Committee On Public Relations

BANGKOK (dpa) - Für die Krönung Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn gibt es auch eine eigene Kleiderordnung für Journalisten.

Die amtierende Militärregierung verschickte am Freitag eine Erinnerung, was Berichterstatter bei der Zeremonie am Samstag tragen sollen: blauer Anzug oder blaues Kostüm (mit knielangem Rock), weißes Hemd oder weiße Bluse sowie gelbe Krawatte. Am rechten Arm soll eine goldene Armbinde die zugelassenen Journalisten ausweisen. Männer sollen gut rasiert und gekämmt erscheinen. Frauen mit längeren Haaren wurden gebeten, sie nach oben zu stecken. Zudem gab es – insbesondere für Fotografen – eine Reihe von Sonderregeln beziehungsweise Empfehlungen. Dazu gehört die Ermahnung, sich vor dem König und allen anderen Angehörigen des Königshauses zu verbeugen. Aus «Sicherheitsgründen» müssen mindestens fünf Meter Abstand gehalten werden. Grundsätzlich verboten ist es, die thailändischen Royals auf einer Treppe oder beim Essen zu fotografieren.

