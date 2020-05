Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.20

BANGKOK: Boxstadien, Massagesalons, Spas, Kinos, Kongresszentren und Tutorenschulen gehören zur Kategorie der Unternehmen und Aktivitäten mit mäßigem Risiko, die voraussichtlich nächsten Monat für die dritte Stufe der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen wieder geöffnet werden dürfen.

Pubs, Bars und Nachtlokale bleiben jedoch geschlossen. Laut Tanarak Plipat, stellvertretender Generaldirektor der Seuchenkontrollbehörde, können Geschäfte, bei denen ein mäßiges Risiko der Übertragung von Covid-19 besteht und die zur „gelben'' Kategorie gezählt werden, voraussichtlich in der nächsten Phase der Lockerung wieder geöffnet werden. Es wird erwartet, dass das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Liste am kommenden Mittwoch oder Donnerstag bekannt geben wird.

Quellen zufolge gehören dazu Kinos, Bowlingbahnen, Schlittschuhbahnen, Karaoke-Geschäfte, Vergnügungsparks, Wasserparks, Zoos, Tutorenschulen, traditionelle thailändische Massagesalons, Spas, Seminare, Versammlungsorte, Veranstaltungen in Hotels, Handelsausstellungszentren, Fitnesszentren und Boxstadien.

Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Somsak Roongsita, der einem Ausschuss vorsitzt, der über Schritte zur Lockerung der Abriegelung nachdenkt, sagte, das Gremium werde am Mittwoch zusammenkommen, um eine Lockerung der Beschränkungen zu erörtern, damit mehr Unternehmen wieder starten und Aktivitäten wieder aufgenommen werden könnten.