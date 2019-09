Kinderhilfsprojekt feiert 20-jähriges Jubiläum

Von: Björn Jahner | 24.09.19

CHIANG MAI: Die „Foundation for the Education of Rural Children“ feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und veranstaltet am Samstag, 28. September, von 18.30 bis 22 Uhr, einen „Karneval in Venedig“ im Holiday Inn Chiang Mai, 318/1 Chiang Mai-Lamphun Road.

Natürlich wird niemand gezwungen, sich zu kostümieren. Getreu dem Motto der Wohltätigkeitsgala erhält jeder Besucher am Eingang eine Maske, weshalb man sich auf einen aufregenden Abend freuen darf. Geboten werden natürlich auch jede Menge kulinarische Highlights. Der Erlös kommt wie immer dem Bildungsprojekt für bedürftige Kinder in der ländlichen Peripherie des hohen Nordens zugute.



Ticket- und Tischreservierungen werden per E-Mail entgegengenommen sowie auch telefonisch unter den Rufnummern 084-706.9044 (Al Roberge), 093-515-9585 (Marc Dumur), 081-885.1200 (Luxami Utaipol) und 089-496-1842 (Neil Kilah).



Infos auf Facebook sowie auf www.fercthailand.org.