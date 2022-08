Foto: The Nation

NAKHON NAYOK: Der Khao-Yai-Nationalpark gab am Freitag die Schließung von fünf Wasserfällen bekannt, da Sturzfluten in Nakhon Nayok die Risiken für Besucher erhöht haben.

Haew Narok, der größte Wasserfall von Khao Yai, wird wie jedes Jahr in der Regenzeit bis zum 30. September 2022 geschlossen bleiben, teilte die Parkverwaltung auf ihrer Facebookseite mit. Haew Narok lässt sich ins Deutsche mit „Höllenschlucht“ übersetzen und ist als Elefantenfriedhof berüchtigt, nachdem in den letzten Jahren Dutzende von Tieren in der Regenzeit die 150 Meter hohen Fälle hinuntergestürzt waren und verendeten.

Foto: The Nation

Inzwischen wurden vier weitere Wasserfälle wegen der Gefahr von Sturzfluten vorübergehend geschlossen. Bis auf weiteres geschlossen sind der Nang-Rong-Wasserfall, der Sarika-Wasserfall, der Haew-Su-Wat-Wasserfall und der Takhro-Wasserfall.

Foto: The Nation

Aktuelle Updates zur Wettersituation und den Schließungen im Park werden auf Facebook bekanntgegeben.

Nakhon Nayok wurde am Freitag von weiteren heftigen Regenfällen heimgesucht. Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Provinz veröffentlichte Videos von Sturzfluten in einigen Gebieten der Provinz.