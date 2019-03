Written by: Redaktion DER FARANG | 11/03/2019

SATUN/PHATTHALUNG: Eine Serie von Bombenexplosionen hat am Wochenende die Provinzen Satun und Phatthalung getroffen. Offenbar wurde niemand verletzt.

General Chakthip Chaijinda, der nationale Polizeichef, hat die Beamten angewiesen, die Sicherheit zu erhöhen, den Fall zu untersuchen und die Verdächtigen schnell zu verhaften. Die Polizei forderte die Öffentlichkeit auf, auf verdächtige Gegenstände oder Personen zu achten.

Im Pak Payoon-Viertel von Phatthalung gab es am Sonntag zwischen 2 und 4 Uhr neun kleine Bombenexplosionen, während vom Viertel Mueang in Satun an zwei Orten vier kleine Bombenexplosionen gemeldet wurden. Zwei gingen am Samstag um 22.30 Uhr in der Nähe einer Polizeistation und zwei weitere an einem Lebensmittelgeschäft um 4.20 Uhr und am Sonntag um 5.10 Uhr hoch.

Im Bezirk Pak Payoon wurden zwei Lebensmittelgeschäfte, ein Fahrradladen und eine Mülltonne getroffen. Später am Sonntag gab es in Pak Payoon die 10. und 11. Bombenexplosion. Die 10. Bombe ging an einem Verkaufsladen hoch, die 11. in einem verlassenen Haus in der Nähe der Polizeistation. Überwachungskameras zeigen, dass zwei Männer auf einem Motorrad als Täter infrage kommen.