Karaoke-Razzia: Laotinnen sangen nicht nur Lieder

UBON RATCHATHANI: Neun laotische Frauen wurden in einer Karaoke-Bar im Bezirk Det Udom der Nordostprovinz Ubon Ratchathani am Donnerstag bei einer Razzia unter Beteiligung von Einsatzkräften des Department of Special Investigation (DSI) aufgegriffen, darunter eine Minderjährige.

Die Einsatzkräfte hatten bei einer Überprüfung des Etablissements am Vortag den Hinweis erhalten, dass die Bar laotische Sexarbeiterinnen beschäftigen würde, darunter auch minderjährige Mädchen. Die Beamten vermuten, dass die Frauen Opfer von organisiertem Menschenhandel sind.