Foto: The Nation

KANCHANABURI: In Kanchanaburi-Stadt (Mueang) im Westen von Thailand wurde am Samstagabend (10. September 2022) der neue komplett gläserne Skywalk am Ufer des Flusses Kwae Yai mit einer feierlichen Zeremonie unter der Leitung des Provinzgouverneurs Jirakiart Phumsawat offiziell eröffnet.

Am Sonntag (11. September 2022) war es dann endlich so weit: Der Skywalk wurde für die Öffentlichkeit geöffnet, jedoch ist die Kapazität auf 120 Personen pro Runde begrenzt.

Foto: The Nation

Montags bis freitags ist der Skywalk täglich von 09.00 bis 12.00 Uhr sowie von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An Wochenende und Feiertagen ist die Touristenattraktion ohne Unterbrechung von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Vor dem Betreten des komplett gläsernen Bauwerks müssen sich die Besucher spezielle Schuhe für 60 Baht kaufen, die sie jedoch nach der Besichtigung behalten dürfen.

Foto: The Nation

Der Skywalk ist ein Projekt im Rahmen der Bemühungen, das Flussufer und die Altstadt von Kanchanaburi attraktiver zu gestalten. Neben dem Skywalk hat die Provinzverwaltung eine neue öffentliche Parkanlage und eine Walking Street mit vielen Marktständen angelegt. Die Marktmeile hat jeden Samstag von 16.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

Der 12 Meter hohe und 150 Meter lange Skywalk befindet sich entlang des Flusses Kwae Yai im Bezirk Mueang (Karte), in direkter Nähe zum Schrein mit der Stadtsäule (Lak Müang).