Junger Mann soll Großmutter ermordet haben

Written by: Redaktion DER FARANG | 21/11/2019

KÖLN (dpa) - Die Oma soll ihn einen «faulen Hund» genannt haben: Darüber hat sich ihr Enkel laut Anklage so geärgert, dass er zum Messer griff und die alte Frau tötete. Nun begann der Prozess gegen den 22-Jährigen.

Er soll seine Großmutter heimtückisch ermordet haben - deswegen hat am Mittwoch vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen einen 22-Jährigen begonnen. Er soll die alte Frau im Juni in ihrer Kölner Wohnung getötet haben. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass die Großmutter ihren Enkel wegen seines Lebenswandels kritisiert und als «faulen Hund» bezeichnet hatte.

Laut Anklage nahm er die 79-Jährige nach einem Streit von hinten in den Schwitzkasten und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dann soll er ein Küchenmesser geholt und ihr die 20 Zentimeter lange Klinge acht Mal in die Brust gestochen haben. Die Frau verblutete. Nach der Tat flüchtete der junge Deutsche laut Anklage mit rund 14 000 Euro, die er aus der Kommode gestohlen haben soll. Einen Tag später wurde er in einem Münchner Hotel festgenommen.

Am ersten Prozesstag wollte der Angeklagte sich nicht zu den Vorwürfen äußern, beantwortete aber Fragen zu seinem Lebenslauf. Er berichtete von Auseinandersetzungen mit seinem Stiefvater, von Mobbing in der Schule und seinen Schwierigkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Wegen seiner «sozialen Inkompetenz» habe er eine Psychotherapie gemacht, die aber nichts gebracht habe.

Als er nach dem Abbruch einer Bäckerlehre seine Wohnung verlor, zog er im Februar zur Großmutter. «Ich glaube, dass sie die einzige war, die mich verstand», sagte der Angeklagte. Dennoch habe er kein Vertrauen zu ihr gehabt. Das anfangs gute Verhältnis habe sich verschlechtert. «Ich bin nach und nach zu einer Last für sie geworden.»

Das Gericht hat für den Prozess noch neun Verhandlungstage bis zum 20. Dezember angesetzt.