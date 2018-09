Julia Görges erreicht bei WTA-Turnier in China die zweite Runde

WUHAN (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan mit Mühe ihr Auftaktmatch gewonnen.

Die an Nummer elf gesetzte Wimbledon-Halbfinalisten setzte sich am Sonntag nach 2:40 Stunden gegen die Tschechin Marketa Vondrousova knapp mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) durch. In der zweiten Runde trifft die 29-Jährige aus Bad Oldesloe auf die Siegerin der Partie Sofia Kenin (USA) gegen Su-Wei Hsieh (Taiwan). Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber aus Kiel hatte in der ersten Runde ein Freilos und spielt nun gegen die Chinesin Yafan Wang oder Madison Keys aus den USA..