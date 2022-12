PATTAYA: Am Montag erlitt eine Thailänderin Verletzungen, als ihr Jetski auf dem Rückweg zum Strand in Jomtien frontal mit einem anderen zusammenstieß.

Die Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung eilten gegen 06.00 Uhr zum Jomtien Beach, wo sie einer inländischen Touristin im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren erste Hilfe leisteten.

Die Frau war in einen Unfall verwickelt, als ihr Jetski vor dem Jomtien Beach mit dem Jetski eines anderen, nicht genannten Touristen zusammenstieß. Die Frau erlitt eine Schwellung am linken Auge und Schürfwunden am Körper. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagten die Ersthelfer.

Ein Augenzeuge des Unfalls berichtete den lokalen Medien, dass ein Jetski-Vermieter die Frau und einen anderen Jetski-Fahrer aufforderte, gleichzeitig zum Strand zurückzufahren. Die beiden stießen dann frontal zusammen, wodurch die Frau von ihrem Jetski geschleudert wurde und sich den Kopf aufschlug. Der andere Jetskifahrer wurde den Angaben zufolge nicht verletzt.

Es war unklar, warum die Jetskis vor Sonnenaufgang und bei Dunkelheit in Betrieb waren, was normalerweise nicht der Fall ist. Es gab keine unmittelbaren Ankündigungen über eine Untersuchung des Unfalls durch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.