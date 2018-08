PAI: Bei einem Verkehrsunfall in der Provinz Pai ist ein 25 Jahre alter Urlauber aus Israel getötet worden.

Der Mann war mit seiner Ehefrau in Thailand auf der Hochzeitsreise. Das Paar stand am Donnerstag mit seinem Motorrad am Fahrbahnrand, als es von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Ehemann war auf der Stelle tot, seine Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Die israelische Botschaft hat die Überführung des toten Landsmanns nach Israel veranlasst.