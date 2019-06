Von: Redaktion DER FARANG | 25.06.19

SA KAEO: Ein zuvor wegen Mordes verurteilter israelischer Staatsbürger wurde festgenommen und wegen illegaler Einreise angeklagt.

Der 49-Jährige wurde am vergangenen Dienstag auf dem Markt Rong Kluea im Bezirk Aranyaprathet der Provinz Sa Kaeo verhaftet. Er war mit einem falschen Reisepass und einem falschen Touristenvisum nach Thailand zurückgekehrt, sagte Sompong Chingduang von der Immigration. Der Israeli war am 15. Mai 2013 aus Thailand ausgewiesen und auf die schwarze Liste gesetzt worden. Er durfte auf unbestimmte Zeit nicht wieder einreisen.

Am 23. Februar 2004 wurde Cohen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er seine Frau ermordet, ihre Leiche zerstückelt und die zerhackten Teile in einem Koffer im Kanal Phadung Krung Kasem in Bangkok entsorgt hatte. Cohen wurde im Jahr 2013 wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen.