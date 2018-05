Von: Björn Jahner | 27.05.18

BURIRAM: Buriram putzt sich heraus für Besucher aus aller Welt, die zahlreich in die beschauliche Stadt in der gleichnamigen Isaan-Provinz strömen werden, wenn auf der Motorsportrennstrecke Chang International Circuit am 7. Oktober erstmals die MotoGP um den Großen Preis von Thailand ausgerichtet wird. Prominente MotoGP-Fahrer wie Valentino Rossi, Marc Marquez und Co. werden in das tropische Land reisen, um ihr Talent unter Beweis zu stellen.

