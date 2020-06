Von: Redaktion DER FARANG | 22.06.20

BANGKOK: Grand Prix International richtet die jährliche Bangkok International Motor Show vom 15. bis 26. Juli in der Impact Arena in Muang Thong Thani (Nonthaburi) aus.

Die Ausstellung war für den 25. März bis zum 5. April geplant, musste aber aufgrund der von der Regierung verhängten Beschränkungen verschoben werden. „Wir haben Maßnahmen ergriffen, so Hygienevorschriften und soziale Distanzierung, die vom Centre for Covid-19 Situation Administration vorgeschlagen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern", heißt es bei Grand Prix. Das Unternehmen garantiere die Sicherheit der Besucher. Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) will an Ausstellern die SHA-Zertifizierung vergeben. Diese erhalten Unternehmen, die Sicherheitsstandards zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 erfüllen.

Die International Motor Show wird zwölf Tage lang, vom 15. bis 26. Juli, werktags von 12 bis 22 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein. Für VIPs ist der 13. Juli und für die Medien der 14. Juli reserviert. Weitere Infos auf der Webseite der Motorshow.