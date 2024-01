Inselstaat Kap Verde malaria-frei

Von: Redaktion DER FARANG | 13.01.24

Blick auf das Wasser im Norden des Inselstaats. Kap Verde vor der Atlantikküste Afrikas hat die Malaria besiegt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zertifizierte das Land am Freitag als malariafrei. Foto: Bernadette Olderdissen/dpa

GENF: Der Inselstaat Kap Verde vor der Atlantikküste Afrikas hat die Malaria besiegt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zertifizierte das Land am Freitag als malariafrei. Dafür muss eine Regierung nachweisen, dass es seit mindestens drei Jahren keine lokalen Ansteckungen mehr gab und dass ein gutes Überwachungssystem die Rückkehr der Malaria verhindern kann.

Der Malaria-Parasit wird von infizierten Mücken übertragen. Die Krankheit kann lebensgefährlich sein. Nach WHO-Angaben gab es im Jahr 2022 weltweit geschätzt 249 Millionen Infektionen und gut 600.000 Todesfälle in rund 85 Ländern, vor allem in Afrika. Dort sind 80 Prozent der Todesfälle Kinder unter fünf Jahren. Effektivstes Mittel als Schutz vor einer Ansteckung sind Anti-Mücken-Mittel und Moskitonetze für Schlafstätten. Brutmöglichkeiten, etwa stehendes Wasser in Schalen oder Untertellern sollten beseitigt werden.