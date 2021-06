In Thailand steigen Covid-Fälle schneller als in Europa

BANGKOK: Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt dramatisch zu. Die Fälle in Thailand steigen jetzt schneller als in jedem europäischen Land mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und etwa mit der gleichen Rate wie in den Vereinigten Staaten.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Montag neben 22 weiteren Todesfälle und 5.406 Neuinfektionen binnen 24 Stunden den dritthöchsten Tageswert nach 9.635 am 17. Mai und 5.485 am 31. Mai.

Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres gab es 249.853 Infizierte und 1.934 Todesfälle. Bangkok führte erneut die Liste mit 1.678 Fällen an, gefolgt von Tak (453), Samut Prakan (395), Chonburi (390), Samut Sakhon (295), Songkhla (275), Nonthaburi (222), Nakhon Pathom (197), Pattani (178) und Saraburi (157).

Ein Cluster in Sri Racha hat die Zahl der neuen Covid-19-Fälle am Montag auf den neuen Tageswert von 390 hochgehen lassen. Auf Sri Racha entfielen 206 Infektionen, auf die Stadt Chonburi 68, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 46, auf Ban Bueng 29, auf Sattahip 20, auf Pan Thong 8 sowie auf Phanat Nikhom und Bor Thong jeweils 3. Sieben Patienten wurden von anderen Provinzen nach Chonburi transferiert. Die Zahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April stieg auf 8.072, die der Toten beträgt 42.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 63.230 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 30.347 ihre zweite Impfung, womit sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 9.147.512 erhöhte.