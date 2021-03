PATTAYA: Die Stadtverwaltung und private Organisationen wollen in diesem Jahr mit über 20 Veranstaltungen den Inlandstourismus ankurbeln, teilte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem mit.

Einige Events, wie das beliebte Feuerwerksfestival, wurden im Veranstaltungsplan noch nicht angekündigt. Pattaya City hat ebenfalls noch nicht entschieden, ob es im kommenden Monat ein Songkran-Festival mit Wasserschlacht geben wird.

Der Festivalplan:

13. März - 25. April: Eat and Walk Festival (Naklua Walking Street) zwischen dem Fischmarkt und der Naklua Bridge in Naklua.

26. und 27. März: Pattaya Festival of Lights an der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Beach Road und an weiteren Zielen der Stadt. Besucher sollen die Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt in einem atemberaubenden Lichterzauber erleben.

26. bis 28. März: Pattaya Water Sports Festival 2021 am Jomtien Beach.

2. bis 4. April: Jet-Ski-Wettbewerb am Jomtien Beach.

20. April: Traditionelles Gong-Khao-Festival am Markt Lan Poe in Naklua.

21. bis 25. April: Jet Ski World Cup am Jomtien Beach. Verlegt vom letzten Dezember.

30. April und 1. Mai: Music Festival am Pattaya Beach.

3. bis 9. Mai: Honda LPGA Thailand 2021 auf dem Siam Country Club Old Court.

7. und 8. Mai: Music Festival am Jomtien Beach.

14. und 15. Mai: Music Festival im Lan-Pho-Park in Naklua.

21. und 22. Mai: Music Festival am Central Pattaya Beach.

19. bis 23. Mai: Fußballturnier um den Pattaya-Pokal am Jomtien Beach.

27. bis 30. Mai: Teqball-Wettbewerb zum 1. Mal am Pattaya Beach.

4. bis 6. Juni: Beachvolleyball Pattaya Open am Pattaya Beach.

10. bis 13. Juni: Beach-Tennis-Turnier zum ersten Mal am Pattaya Beach.

17. bis 20. Juni: Sepak-Takraw-Wettkampf am Pattaya Beach.

25. und 26. Juni: Pattaya Festival am Pattaya Beach.

Im Juli: Schwimmwettbewerb Pattaya Open in der städtischen Schule Nr. 11.

18. Juli: Pattaya Marathon.

12. bis 15. August: Sepak-Takraw-Cup in der städtischen Schule Nr. 7.

Im September (noch kein festes Datum): Pattaya Sub Fun & Race Festival.

27. September: Walk-Run-Wettbewerb am Jomtien Beach.

Weitere Informationen und Updates zu Veranstaltungen auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung Pattaya und Pattayacityevents.com.