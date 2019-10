In Bangna entsteht ein neues Stadtviertel

Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.19

Rund um die Shopping Mall Mega Bangna soll ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft werden. Foto: The Ntaion

BANGKOK: Der Immobilienentwickler SF Development will Anfang kommenden Jahres mit seinem Projekt Mega City in Ost-Bangkok beginnen.

Das neue Stadtviertel entsteht auf 200 Rai in direkter Nachbarschaft zum Einkaufszentrum Mega Bangna. Laut dem Geschäftsführer von SF Development Papitchaya Suwandee sind im ersten Bauabschnitt Hotels und Bürogebäude geplant. Mit dem Partner Areeya Property sollen 1.328 Wohnungen für 2,8 Milliarden Baht und „A Space Mega 2“ mit 1.001 Einheiten für 2,5 Milliarden Baht errichtet werden. Das Gebiet erhält mit der Yellow Line Monorail einen Anschluss an das Bangkoker Verkehrsnetz. Teil des Mega-City-Projekts ist das Mega-Bangna-Einkaufszentrum, das in diesem Jahr voraussichtlich 4,5 Millionen Menschen anziehen wird, gegenüber 3,8 Millionen im Jahr 2018. Die durchschnittlichen Ausgaben der Besucher und Kunden sollen von 1.000 Baht im Jahr 2017 auf aktuell 3.500 Baht gestiegen sein.