Immigrationschef: „Wir brauchen das Geld der Ausländer“

Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.19

BANGKOK: Der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, hat seine Beamten aufgefordert, gegen ausländische Touristen nicht zu streng vorzugehen und mehr Menschlichkeit und Mitgefühlt zu zeigen.

Nach einem Bericht von „Siam Rath“ sagte Sompong - auch bekannt als „Big Oud“ - bei seinem Besuch in Mae Hong Son in Nordthailand, übermäßige Strenge würde Ausländer davon abhalten, erneut in Thailand zu urlauben. Thailand brauche das Geld der Touristen. „Thaivisa“ schreibt, die neuerlichen Äußerungen des Generalleutnants würden die bisherigen Aussagen von einzelnen Ausländern als „böse Jungs“ in „Bitte, kommt zurück nach Thailand“ mildern. Die Immigrationsbeamten sollten die Richtlinien der Regierung und die Gesetze befolgen, aber nicht übereifrig handeln, sagte der Sompong weiter.