Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

BANGKOK: Die Immigration hat auf dem Flughafen Suvarnabhumi eine mongolische Bande von Taschendieben festgenommen, die mindestens 200.000 Baht von mehreren Menschen am Flughafen, am Airport Rail Link und an einer Skytrain-Station erbeutet hatten.

Die drei Diebe sind zwischen 35 und 41 Jahre alt und hatten mit einer Thai zusammengearbeitet. Sie sollen gezielt gegen Touristen vorgegangen sein, sagte der Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn. Ein Diebstahl traf einen 59 Jahre alten Deutschen. Er war am 8. März mit der THAI aus Frankfurt auf Suvarnabhumi eingetroffen. Er nahm seinen Koffer vom Gepäckband, wechselte Geld und ging dann zum Taxistand. Im Taxi stellte er den Verlust seiner Tasche mit Bargeld und Kreditkarte fest. Überwachungskameras zeigten, wie die Thai die Tasche stahl. Später setzte die Bande ihre Diebstähle am Airport Rail Link und an einer Skytrain-Station fort. Am Airport Rail Link erbeuteten sie von einem Australier 5.000 australische Pfund. Die Gang nutzte gestohlene Kreditkarten für den Einkauf in Geschäften. Bei ihnen wurde Bargeld in sechs Fremdwährungen sichergestellt.