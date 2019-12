HTMS Chakri Naruebet geht in Bang Saphan vor Anker

Von: Björn Jahner | 11.12.19

PRACHUAP KHIRI KHAN: Urlauber und Residenten, die sich für die thailändische Marine interessieren oder einfach Lust haben auf ein Erlebnis, dass man nicht alle Tage geboten bekommt, sollten am Sonntag, 22 Dezember und Montag, 23. Dezember einen Ausflug zum Tiefseehafen in Bang Saphan in der Provinz Prachuap Khiri Khan unternehmen.

Dann nämlich stattet der einzige Flugzeugträger der Königlich Thailändischen Marine, die HTMS Chakri Naruebet, dem Hafen einen Besuch ab. An beiden Tagen wird Interessierten die Möglichkeit geboten, das Multifunktionsträgerschiff von 9.30 bis 16 Uhr aus nächster Nähe zu betrachten. Die Besichtigung setzt eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 20. Dezember voraus, Tel.: 063-212.1603. Weitere Infos auf Facebook.