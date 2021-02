Von: Björn Jahner | 18.02.21

PATTAYA: Nach dem großen Erfolg im Dezember 2020 im Choke-D Surfing Club in Jomtien lädt Mixx-Resident-DJ Eddie Pay Fans elektronischer Tanzmusik am Samstag, 20. Februar von 12.00 bis 21.00 Uhr zur zweiten Auflage des „Oceanbeat Virtual Music Festival“ am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua ein.

Die Besucher dürfen sich auf Ibiza-House-Sounds des DJ-Duos Pay & White (Eddie Pay & Matthew White / Top-Seller "Professional Widow") sowie der DJs Fluke, Groovy T und Knight in der schöns­ten Strandlocation der Stadt freuen. Mehr über Eddie Pay erfahren Sie auf Facebook und Beatport.