BANGKOK: Die Provinzen Mae Hong Son, Uttaradit, Sukhothai, Tak und Udon Thani werden im kommenden Sommer wahrscheinlich Temperaturen von mehr als 44 Grad Celsius erleben, prognostiziert das Meteorologische Amt.

Nach Angaben der Wetterbehörde beginnt der diesjährige Sommer in der letzten Februarwoche und endet Ende Mai. Die Gesamttemperaturen in ganz Thailand werden während der heißen Jahreszeit um 1 bis 2 Grad Celsius höher sein als im letzten Jahr, während die Niederschlagsmenge geringer als normal ausfallen wird, so die Meteorologen weiter.

Während des Sommers wird es in Nordthailand heiße Tage mit Temperaturen zwischen 42 und 44,5 Grad Celsius geben, während es im Norden und Nordosten im Februar und Anfang März noch kühlere Morgen- und Abendstunden geben wird. Von Mitte März bis Anfang Mai werden in mehreren Gebieten in Nordthailand Sommergewitter vorhergesagt, und Ende Mai wird es in mehreren Gebieten zu Gewitterschauern kommen.

Das Meteorologische Amt warnt die Menschen in im Norden des Landes, während der Sommerstürme, die oft von Sturmböen und Hagel begleitet sein werden, in den Häusern zu bleiben oder sich von großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln fernzuhalten.

Im Großraum Bangkok sind im Sommer Temperaturen von 40 bis 41 Grad Celsius und vereinzelte Gewitter zu erwarten, so die Meteorologen weiter.

Im Süden werden die Durchschnittstemperaturen im Sommer ebenfalls zwischen 40 und 41 Grad Celsius liegen, wobei es vermehrt zu Regenfällen und vereinzelten Starkregenfällen kommen wird. Die Wellen im Golf und in der Andamanensee sind etwa 1 bis 2 Meter hoch.