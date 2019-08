Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.19

NAKHON RATCHASIMA: Ein Hirsch ist im Nationalpark Khao Yai tot aufgefunden worden.

Eine Autopsie ergab, dass das Tier an den Folgen des Verzehrs von drei Kilogramm Plastikstücken wie Tüten, Besteck und Seilen gestorben ist. Chananya Karnjanasaka, Tierärztin im Regionalbüro des Schutzgebietes 1, veröffentlichte das Bild des toten Hirsches auf der Facebook-Seite „ReReef“, um die Öffentlichkeit gegen die wahllose Entsorgung von Kunststoff zu sensibilisieren. Als Reaktion darauf hat das Ministerium für Wildtiere und Pflanzenschutz alle Einwegkunststoffe in Nationalparks verboten. Das Personal wurde angewiesen, jedes Geschäft in der Nähe von Nationalparks zu informieren, um die Verwendung von Kunststoff zu kontrollieren und Abfälle ordnungsgemäß zu handhaben. „Mariam, der verwaiste Dugong, war nicht das einzige Tier, das an Plastik gestorben ist. Elefanten und Hirsche wurden auch mit mehreren Kilo Plastikstücken im Magen tot aufgefunden. Die Menschen sollten sich des Problems der Kunststoffverschmutzung bewusst sein“, sagte Chananya. Sie fügte hinzu, dass dieser Vorfall beweise, dass die Plastikverschmutzung nicht nur auf die Ozeane beschränkt sei und dass die Menschen nicht blind Plastik wegwerfe sollten.