Von: Björn Jahner | 14.03.23

NONG KHAI: Der seltene Anblick einen uralten, buddhistischen Stupa, der aufgrund des niedrigen Pegelstandes aus dem Mekong-Fluss in Nong Khai aufgetaucht ist, lässt derzeit Touristen in Scharen in die nördliche Provinz strömen.

Man nimmt an, dass Phra That Klang Nam vor etwa 700 Jahren am damaligen Flussufer errichtet wurde. Es stürzte jedoch 1847 in den Mekong und wurde vollständig überflutet, als der Fluss im Laufe der Jahre seinen Lauf änderte.

Am Sonntag (12. März 2023) versammelten sich viele Touristen an der Uferpromenade und warfen einen seltenen Blick auf den Stupa, der nach dem starken Rückgang des Flusspegels in den letzten Tagen wieder sichtbar wurde; andere charterten Boote, um ihn aus der Nähe zu betrachten.

Der Stupa soll neun Fußknochenreliquien des Buddha beherbergen.

Der sinkende Flusspegel zeigte die fortschreitende Erosion des alten Bauwerks durch die Strömungen des Mekong, die das äußere Mauerwerk abtragen.

Nach Angaben der thailändischen Fremdenverkehrsbehörde ergab eine Unterwasseruntersuchung durch das regionale Amt für schöne Künste, dass der quadratische Stupa mit eingerückten Ecken in drei Teile zerbrochen ist.

Foto: The Nation

Man geht davon aus, dass er im 15. Jahrhundert erbaut wurde, da er anderen Tempeln und Bauwerken aus dieser Zeit ähnelt.

Wie das Ministerium für Wasserressourcen am Sonntag mitteilte, ist der Pegel des Mekong aufgrund der Trockenheit stellenweise auf weniger als einen Meter gesunken.

Bootsführer sollten besondere Vorsicht walten lassen, wenn sie den teilweise freigelegte Stupa umfahren.

Der örtliche Bootsführer Rapin Butsen bestätigte, dass zahlreiche Touristen am Wochenende nach Nong Khai kamen und den Stupa besichtigten.

Er fügte hinzu, dass derzeit viele Boote zur Verfügung stehen, die Pilger und Touristen zu einem vernünftigen Preis zu dem alten Monument bringen.