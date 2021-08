HUA HIN: Das Provinzgericht Prachuap Khiri Khan hat zwei Manager des Maya Pubs zu drei Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. In dem Pub fand im März ein illegales Konzert statt, das zu einem Superspreader führte. Über 1.000 Menschen infizierten sich mit Covid 19.

Die Maya Music Entertainment Company, der das Pub gehört, wurde außerdem wegen Verstößen gegen das Gesetz über übertragbare Krankheiten zu einer Geldstrafe von 40.000 Baht verurteilt, während die beiden Geschäftsführer jeweils ein Bußgeld von 20.000 Baht zahlen müssen. Beide wurden gegen eine Kaution von jeweils 30.000 Baht vorläufig freigelassen.

Das Konzert mit Joey Boy fand am Abend des 30. März statt und wurde von etwa 1.500 meist jungen Menschen besucht. Letztendlich wurden mehr als 1.000 Covid-19-Fälle mit dem Pub in Verbindung gebracht. Nach dem Konzert wurde der stellvertretende Leiter des Bezirks Hua Hin in den Bezirk Kui Buri und der Polizeipräsident von Hua Hin auf einen inaktiven Posten in der Einsatzzentrale der Provinzpolizei versetzt.