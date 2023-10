BANGKOK: Samui-Fans aufgepasst! Bangkok Airways bewirbt derzeit ihre Samui-Flüge ab dem Bangkoker Flughafen Don Mueang mit einem Sparpreis ab 2.160 Baht pro Flug (Oneway).

Buchungszeitraum: Ab sofort bis zum 15. Dezember 2023. Reisezeitraum: 29. Oktober bis 15. Dezember 2023. Der Spezialpreis gilt nur auf den Flügen PG450 und PG455. Weitere Auskünfte zur Kampagne „Flying to Samui is More Convenient Than Ever” erhalten Sie im Bangkok Airways Office unter der Kurzwahl 1771. Mehr erfahren Sie unter bangkokair.com.