Großbrand in Pattayas Walking Street

Von: Björn Jahner | 13.09.21

PATTAYA: In einem geschlossenen Nachtclub in Pattayas Walking Street brach am Sonntag in den späten Abendstunden ein Großbrand aus. Nach Aussage der Feuerwehr wird die Höhe des angerichteten Schadens auf mehr als 10 Millionen B. geschätzt.

Das Feuer brach am Sonntagabend (12. September) gegen 21.30 Uhr im „Nashaa Nightclub“ aus, der sich am südlichen Ende der Walking Street in der Nähe des Bali-Hai-Piers befindet.

Bei dem Großbrand wurde niemand verletzt, wesentlicher Grund dafür ist die derzeitige Ausgangssperre zwischen 21.00 und 04.00 Uhr, die über die gesamte Provinz Chonburi als Seuchenschutzmaßnahme zur Reduzierung der Covid-19-Aubsreitung verhängt wurde. Darüber hinaus sind Nachtclubs, Bars und Entertainmentbetriebe in Pattaya seit mehr als fünf Monaten ohnehin zur Schließung gezwungen, nach Aussage der Behörden zur „Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19“.

Mit Hilfe eines Kranwagens konnte die Feuerwehr den Brand nach über einer Stunde löschen.

Mehr als zehn Mannschaften örtlicher Feuerwehren rückten aus, um das Flammeninferno in Pattayas ehemaligen Strip zu bekämpfen. Augenzeugen berichteten von einer Rauchsäule, die noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war, weshalb viele Anwohner besorgt über die Stärke des Brandes waren.

Die Brandbekämpfer benötigten über eine Stunde, bis sie das Feuer mit einem Kranwagen löschen konnten. Auffrischender Wind entfachte zudem immer wieder neue Glutnester, weshalb die Feuerwehrteams bis spät in die Nacht im Einsatz waren. Nach Aussage der Feuerwehr trugen viele leicht entflammbare Gegenstände, die zur Dekoration des Gebäudes verwendet wurden, zur Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Gebäude bei. Der weitläufige Nachtclubkomplex erstreckte sich über mehrere Etagen und Bereiche. Dennoch konnte die Feuerwehr verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude in der engen Walking Street übergriff.

Der „Nashaa Nightclub“ war nach eigenen Angaben der „größte und populärste indische Nachtclub Pattayas“, der in Vor-Corona-Zeiten stets Hunderte von Besuchern anzog.

Der zum Zeitpunkt des Feuers diensthabende Wachmann sagte gegenüber der Polizei, dass es laute Geräusche wie eine Explosion gab, bevor das Feuer in einem oberen Stockwerk ausbrach. Anfänglich hätte er einen Einbrecher vermutet, so der Wachmann. Als er der Sache nachging, stellte er jedoch fest, dass ein Brand ausgebrochen. Da er die Flammen nicht mit dem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen konnte, rief er die Feuerwehr um Hilfe.

Die Ursache für den Großbrand steht noch nicht fest.