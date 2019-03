Grand Prix 2020

HANOI (dpa) - Noch fahren Bagger rund um das My-Dinh-Nationalstadion in Vietnams Hauptstadt Hanoi, im April 2020 soll hier die Formel 1 Rennpremiere feiern.

Der Kurs der neuen Strecke wird auf 5,565 Kilometern über 22 Kurven verfügen. Die Veranstaltung wecke Vietnams Potential, glaubt Jean Todt, der Präsident des Motorsport-Weltverbandes FIA. «Es wird eine Formel-1-Strecke entstehen, die genauso ikonisch ist, wie Monte Carlo in Monaco, Silverstone in England oder Monza in Italien.».