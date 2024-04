Erster Formel-1-Sprint des Jahres steht an

Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen aus den Niederlanden in Aktion während des Trainings zum Formel-1-Grand-Prix von China in Shanghai. Foto: epa/Alex Plavevski

SHANGHAI: In China kommt es bei der Formel-1-Rückkehr auch zum ersten Sprintrennen der Saison. Weltmeister Max Verstappen muss von Rang vier starten. Danach ist der Arbeitstag aber nicht zu Ende.

In der Formel 1 kommt es am Samstag (05.00 Uhr MESZ/Sky) zum ersten Sprintrennen der Saison. Weltmeister Max Verstappen startet auf dem Shanghai International Circuit nur von Platz vier. In der am Ende verregneten Qualifikation am Freitag war Lando Norris im McLaren auf Platz eins gefahren. Der Sieger steht nach rund 100 Kilometern fest, einen obligatorischen Reifenwechsel gibt es bei der Renn-Kurzversion nicht.

Als Zweiter geht Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ins Rennen. In der zweiten Startreihe neben Verstappen im Red Bull wird der zweimalige Champion Fernando Alonso im Aston Martin stehen. Der Sieger des Rennens bekommt acht Punkte, weitere Zähler gibt es bis Rang acht.

Nur wenige Stunden nach dem Sprintrennen müssen die Fahrer zur Qualifikation (09.00 Uhr MESZ/Sky) für den Großen Preis von China antreten, der am Sonntag (09.00 MESZ/Sky) stattfindet.

Vor dem Sprintrennen führt Verstappen im Klassement mit 13 Punkten Vorsprung vor seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Pérez. In China fährt die Königsklasse des Motorsports zum ersten Mal seit 2019. Durch die Corona-Pandemie und die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung war ein Start in den Folgejahren nicht möglich gewesen.