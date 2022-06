Von: Björn Jahner | 22.06.22

BANGKOK: Viele regelmäßige GrabBike-Fahrgäste werden sich schon bald nach einer alternativen Beförderungsmöglichkeit umsehen müssen, wenn die nicht registrierten Motorradtaxis Mitte Juli 2022 auf Anordnung des Department of Land Transport (DLT) aus dem Verkehr gezogen werden.

Und Zehntausende von GrabBike-Fahrern werden dadurch ihren Job verlieren.

Grab Thailand hat seine Fahrerpartner kürzlich darüber informiert, dass das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung mit allen Fahrern beenden muss, die nicht für den öffentlichen Personentransport zugelassene Motorräder für den öffentlichen Personennahtransport benutzen. Die Maßnahme tritt 30 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft – am 15. Juli 2022. Worachat Luxkanalode, geschäftsführender Direktor von Grab Thailand, informierte die Presse, dass dieser Schritt, zu dem das Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, Zehntausende von GrabBike-Fahrern betreffen würde, die damit ihre Existenzgrundlage verlieren würden.

Grab sei verpflichtet, der Forderung des DLT nachzukommen, dass GrabBike-Fahrer einen Führerschein für öffentliche Verkehrsmittel besitzen müssen und ihre Motorräder für den öffentlichen Verkehr zugelassen sein müssen, erklärte er. Für den öffentlichen Personentransport in Thailand zugelassene Motorradtaxis haben ein gelbes Kennzeichen.

Die Fahrer sind außerdem verpflichtet, nur in dem Gebiet zu fahren, in dem sie beim DLT gemeldet sind, wobei die Fahrpreise mit denen an den Motorradtaxiständen übereinstimmen müssen.

Khun Worachat sagte, wenn die staatlichen Behörden Zehntausende von GrabBike-Fahrern in Bangkok und den umliegenden Provinzen nicht unterstützen, würden diese Fahrer im Stich gelassen und hätten kein Einkommen, um ihre Familien zu ernähren.

Dies würde sich auf Hunderttausende Fahrgäste auswirken, die dann nur noch eine begrenzte Auswahl an Transportmöglichkeiten hätten.

Khun Worachat sagte, dass Grab diese Woche erneut mit dem DLT zusammentreffen und die Behörde bitten wird, Möglichkeiten zur Abmilderung der Auswirkungen und des Zeitrahmens zu prüfen.

„Das Unternehmen ist bereit, die Fahrerpartner in vollem Umfang zu unterstützen“, sagte Khun Worachat. Laut dem Benachrichtigungsschreiben von Grab an die Fahrer hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten alle Anstrengungen unternommen, um das Problem mit dem DLT zu lösen und die Auswirkungen auf Fahrer und Fahrgäste zu mildern, aber es gab immer noch keine klare Lösung seitens des DLT.

Auf change.org wurde zwischenzeitlich eine Online-Petition gestartet, die sich gegen die Maßnahme wendet.